На Николаевщине полицейские разыскали пропавшую из студенческого общежития девушку – почти сутки была у подруги

В Первомайске сотрудники полиции нашли несовершеннолетнюю студентку колледжа, которую ушла из общежития и не вернулась. Девушка все это время находилась у подруги.

Об этом сообщает Первомайский отдел полиции Николаевской области.

Напомним, накануне в Первомайске полиция объявила в розыск пропавшую без вести 17-летнюю Валентину Александровну Пугач – студентку Первомайского профессионально-промышленного лицея.

Около 22:14 7 мая в Первомайский отдел полиции обратилась комендант общежития Первомайского профессионально-промышленного лицея с заявлением о том, что она обнаружила, что приезжая из соседнего района 16-летняя студентка их учебного заведения своевременно не вернулась в общежитие, связь с ней отсутствует и ее местонахождение неизвестно. Работница рассказала правоохранителям, что последний раз девушку видели около 17:30, когда она ушла из общежития по своим делам.

«Почти сутки полицейские разыскивали девушку. Вечером следующего дня инспекторы ювенальной превенции Первомайского отдела полиции младший лейтенант полиции Александр Чаус и капитан полиции Оксана Корсун нашли ее в одном из сел Первомайского района, где, как выяснилось, живет ее подруга-однокурсница, и куда они вместе приехали к ее приятелю – односельчанину. Девушка рассказала правоохранителям, что накануне вечером они с подругой решили прогуляться по городу и отдохнуть», - говорится в сообщении.

Когда же деньги у них закончились, подруга предложила поехать в гости к ее односельчанину и продолжить отдых. Там полицейские и нашли обеих несовершеннолетних. Установлено, что противоправных действий в отношении них совершено не было.

Также отмечается, что родители подружки, обеспокоившись тем, что дочь не вернулась домой с учебы в лицее, надеялись найти ее самостоятельно и за помощью в полицию не обращались.

Инспекторы ювенальной превенции провели с несовершеннолетними девушками профилактическую беседу и разъяснили им, какие последствия могут наступить в подобных ситуациях.

В отношении же родителей девушек полицейские составили административные протоколы по признакам части 1 статьи 184 КУоАП («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по выполнению своих обязанностей»), что влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, что в селе Велокосербуловка Еланецкого района нашли 14-летнего подростка, который сбежал из дому после просмотра передач о путешествиях.