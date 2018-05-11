В США в результате ДТП из фуры высыпалось $800 тысяч 10-центовыми монетами

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В штате Невада, недалеко от Лас-Вегаса, грузовик Государственного казначейства США, перевозивший банковские мешки с мелкими монетами, попал в аварию.

Об этом сообщает news3lv.com,

Водитель не справился с управлением, фура врезалась в ограждение и перевернулась, из грузовика на землю высыпались около $800 тысяч монетами по 10 центов.

Прибывшие на место дорожные службы сразу оцепили его, чтобы не допустить мародерства.

Как сообщается, водитель и пассажир грузовика были госпитализированы с травмами. Их жизням ничего не угрожает.

Напомним, в Польше перевернулся грузовик с жидким шоколадом - залило девять километров дороги

Роман Свиридов

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