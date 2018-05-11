В Павлограде из-за распыления неизвестного вещества из школы эвакуировали сотни учеников

В городе Павлоград Днепропетровской области в общеобразовательной школе №15 распылили неизвестное вещество, из-за чего более 680 учеников и учителей были эвакуированы.

Об этом сообщается на сайте городского совета.

«Сегодня в 11:56 в Павлоградской общеобразовательной школе №15 возникло чрезвычайное происшествие: в месте общего пользования неустановленным лицом было распылено вещество неизвестного происхождения, которое вызвало першение и кашель. Была проведена эвакуация учащихся, учителей и персонала школы - около 680 человек. Проведено проветривание, дегазацию и влажную уборку помещений», - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, специалисты Павлоградского отдела полиции, газовой службы и руководство города.

После дегазации помещений были взяты пробы воздуха для проведения исследований на наличие фенола, формальдегида, аммиака.

В результате инцидента никто не пострадал. Осуществляются мероприятия по дальнейшей дегазации помещений школы, а также установлению причастных к инциденту.

Напомним, 8 мая в 9:13 на территории общеобразовательной школы № 8 города Черкассы во время проведения школьной линейки, на которой находились 424 ученика, почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание. Впоследствии количество обращений за медицинской помощью увеличилось до 53.