В центре Николаева Volkswagen на пешеходном переходе сбил 17-летнюю девушку

12 мая в Николаеве водитель кроссовера «Volkswagen Touareg» совершил наезд на девушку на пешеходном переходе.

Об этом с места событий передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

ДТП произошло на пересечении улиц Лягина и Никольской. Водитель кроссовера двигался со стороны улицы Адмиральской в сторону проспекта Центрального. Пересекая улицу Никольскую, водитель совершил наезд на девушку 17 лет, перебегавшую дорогу по пешеходному переходу со своими подругами.

На место происшествия прибыла карета скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую с подозрением на перелом ноги. Потерпевшая также жаловалась на боли в конечностях и талии.

Напомним, что в Николаеве пьяный водитель на «Mazda» сбил пешехода и врезался в дерево, скрываясь с места аварии.