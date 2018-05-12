В Киеве ночью конфликт на улице перерос в массовую драку

В ночь на 12 мая в Киеве на улице Хорива произошел конфликт, переросший в массовую драку с участием более 20 человек.

Об этом сообщает «Информатор».

Как утверждает одна из сторон конфликта, компания отдыхала у бара, стояли возле заведения, выпивали и разговаривали. К ним подошло семь человек спортивного телосложения, от них разило алкоголем и они явно начали провоцировать конфликт. Все, кто находился в баре, пытались мирно уладить не начавшийся конфликт в течении 20 минут. Но молодые люди спортивного телосложения продолжили провоцировать драку.

В результате драки избили троих людей. Проезжавший мимо потасовки полицейский патруль спугнул провокаторов и они убежали в темные дворы.

Спустя 30 минут нападавшие вновь вернулись к заведению и захотели продолжения конфликта. Патрульные вызвали подкрепление и через 7-10 минут на место прибыло еще три экипажа патрульных и полиция охраны.

Продолжение драки переместилось на проезжую часть — на перекресток улиц Хорива и Межигорской. Чтобы разборонить стороны конфликта, полиция применила дубинки и всячески старалась избежать новых стычек. Обе стороны отказались писать заявления.

Напомним, что в Днепре футбольные ультрас устроили массовую драку с полицией, есть задержанные и пострадавшие.