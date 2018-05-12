Николаевские спасатели устроили тест-драйв новым пожарным автомобилям

В субботу, 12 мая, прошли учебные сборы водительского состава государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, которым на вооружение поступили новые пожарные автомобили «КРаЗ».

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

«Во время практической части водители отработали ряд вводных, среди которых: перемещение по пересеченной местности (автодром части), забор воды из водоема с одновременной подачей лафетного и ручного стволов, а также движение по усложненной местности (по песчаным лесным дорогам)», – говорится в сообщении.

«Во время занятия водители повысили уровень профессионального мастерства, отточили навыки работы с пожарной техникой, протестировали новые автомобили, которые поступили в подразделения, чтобы при постановке их в оперативный расчет не возникало нестандартных ситуаций», – добавили в ведомстве.

Напомним, накануне николаевским спасателям передали новую технику для их автомобильного парка.