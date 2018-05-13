Во время «Евровидения» на сцену к британской участнице выскочил зритель и отобрал микрофон

Один из зрителей выбежал на сцену во время выступления британской певицы SuRie (Сюзанна Мари Корк) на финале «Евровидения-2018» и выхватил у нее из рук микрофон.

Об этом сообщает «NikLife».

Исполнительница выступала с песней Storm («Шторм») под девятым номером. Внезапно к ней бросился неизвестный мужчина, выхватил из ее рук микрофон и попытался что-то сказать. Охранники схватили его и увели. SuRie продолжила петь.

По правилам конкурса, представительнице Великобритании предоставили возможность выступить из-за инцидента еще раз. Однако, представительница Великобритании отказалась от повторного выступления, объяснив, что она довольна своим выступлением.

Напомним, победителем «Евровидения-2018» стала израильтянка Нетта, украинец Melovin занял 17 место.

Отметим, во время выступления Джамалы на финале Евровидения-2017 на сцену выбежал фанат и снял трусы. Позже суд оштрафовал пранкера.