В Тбилиси полиция снесла палатки митингующих против жесткой борьбы с наркотиками

В Тбилиси сотрудники патрульной полиции утром в воскресенье, 13 мая, снесли палатки на площади перед зданием парламента, установленные ночью участниками акции, которые протестуют против проводимой государством жесткой политики борьбы с наркотиками.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД страны.

Полицейские задержали трех молодых людей на площади в состоянии алкогольного опьянения, но те заявили, что не имеют отношения к акции.

Несколько десятков участников акции, которые провели ночь в палатках, расценили действия полиции как провокацию, но не оказали сопротивления, заявил журналистам один из организаторов акции.

Организованный протест молодежи начался в субботу, после проведенной в двух ночных клубах Тбилиси спецоперации по задержанию торговцев наркотиками. На площади перед парламентом собрались несколько тысяч человек. На акции прозвучали требования об отставке премьер-министра и министра внутренних дел, которые якобы ответственны за проведенную силовую спецоперацию в ночных клубах электронной музыки, весьма популярных среди туристов.

Напомним, силовая операция по противодействию наркоторговле проводилась в ночных клубах «Басиани» и «Галери» в ночь на 12 мая. В заявлении МВД по ее итогам говорилось, что ведомство вместе с прокуратурой продолжает борьбу с наркоторговцами. Между тем посетители клубов, в которых прошла операция, заявляли, что подверглись насилию и унижению.