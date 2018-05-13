В Беларуси детская футбольная команда из Украины попала в ДТП - один ребенок погиб, шестеро получили тяжелые травмы

В Беларуси под Каменцом в дорожно-транспортное происшествие попала детская футбольная команда из Украины. Один ребенок погиб, еще шестеро получили тяжелые травмы.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Беларуси.

Авария произошла 13 мая около 07:00 часов на 54 км автодороги Р-98 «Каменец-Шерешево-Свислочь», вблизи деревни Мартынюки.

«По предварительным данным, в аварии пострадали дети из украинской команды по футболу. Один ребенок погиб, еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу», - говорится в сообщении.

У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко взял ситуацию под личный контроль.

«Лучшие врачи Беларуси и все необходимые материально-технические ресурсы задействованы для оказания помощи пострадавшим в аварии детям», - сказал он.

Сообщается, что из Бреста и Минска в Каменец прибыли бригады медиков.

«Сегодня часть пострадавших детей будет переведена в Брестскую областную больницу», - сообщили в министерстве.

В то же время, как сообщили агентству БЕЛТА в УГАИ УВД Бресткого облисполкома, микроавтобус с детьми столкнулся с погрузчиком.

«По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля «Рено Мастер» совершил попутное столкновение с погрузчиком Амкодор под управлением местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир 2005 года рождения, гражданин Украины, который находился на переднем пассажирском сидении. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа», - проинформировали в ГАИ.

Министерство иностранных дел Украины подтверждает наличие украинцев среди пострадавших в ДТП в Беларуси. Об этом в Twitter сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

ДТП у Білорусі. Постраждали українці. Консул на місці події спільно з місцевою владою вживають першочергових заходів. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 13 мая 2018 г.

Напомним, что в Канаде автобус юниорской хоккейной команды столкнулся с грузовиком - погибло 14 человек.