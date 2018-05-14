«Выбирал своими жертвами бездомных, геев или проституток»: В британской тюрьме умер серийный убийца Деннис Нильсен

Деннис Нильсен В субботу, 12 мая, на 73-м году жизни умер британский маньяк Деннис Нильсен, который признался в убийстве около 15 человек. Причины смерти пока не уточняются.

Об этом сообщает BBC.

Отметим, что с 1978 по 1983 год мужчина убил около 15 человек, его признали виновным в шести убийствах и двух покушениях на убийство. Примечательно, что чаще всего он выбирал своими жертвами бездомных, геев или проституток. Нильсен знакомился с жертвами в пабах, заманивал их к себе домой, где убивал и расчленял.

«Нильсену было 37 лет, когда он был арестован, после того как человеческие останки были найдены в заблокированном сливе у его дома», - идется в сообщении.

Пресс-секретарь уточнила, что смерть Нильсена будут расследовать Уполномоченные по тюремным заключениям и пробации.

Ранее сообщалось, что в США спустя 40 лет задержали бывшего полицейского, который оказался серийным убийцей, орудовавшим в конце прошлого века.