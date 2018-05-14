В Вознесенске водитель зацепил полицейского во время оформления ДТП

В Вознесенске в воскресенье, 13 мая, водитель автомобиля задел полицейского, который оформлял ДТП, и повредил ему руку.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Сотрудник полиции проводил оформление дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей. На проезжей части в связи с аварией было ограничено движение.

В этот же момент мимо места происшествия проезжал водитель автомобиля и во время объезда случайно зацепил транспортным средством сотрудника полиции.

В результате полицейский получил рваную травму руки. Ему предоставили медицинскую помощь, сейчас он проходит обследование для точного определения степени повреждений.

Событие по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Напомним, во Львове женщина на иномарке сбила двух патрульных, а одного из них провезла на капоте полкилометра.