«Знаем, откуда вы»: в Лиссабоне во время финала «Евровидения» избили российских журналистов

Журналистов одного из российских музыкальных порталов избили в столице Португалии Лиссабоне, где проходил финал песенного конкурса «Евровидения-2018», за то, что они русские.

Об этом пишет «Комсомольская правда».

Так, на журналиста Никиту Орлова и его коллегу-фотографа Вячеслава Романова напали нетрезвые сотрудники-мигранты местного хостела.

- На аккредитации они увидели слово «Россия» и стали смеяться над «тупостью жителей страны, выбравших такую песню на Евровидение. Мы вполне интеллигентно попросили не оскорблять жителей страны, которые даже ничего не выбирали. В ответ послышалось «мы умнее вас, мы знаем откуда вы приехали, — приводит издание слова Орлова.

Когда же российские журналисты поинтересовались, откуда приехали мигранты, те на них напали и избили.

В конфликт вмешались португальские полицейские, которые стояли рядом. Всех участников потасовки задержали и отвезли в полицейский участок.

Напомним, победителем «Евровидения-2018» стала израильтянка Нетта, украинец Melovin занял 17 место.

Отметим, что во время «Евровидения» на сцену к британской участнице выскочил зритель и отобрал микрофон.