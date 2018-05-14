В Польше перевернулся автобус с украинцами

В воскресенье 13 мая в Польше на автостраде между городами Згеж и Стрыкув автобус международного сообщения Щецин - Черновцы упал в ров и перевернулся на бок.

Об этом сообщает «Gazeta.ua».

В результате ДТП пострадал один человек, которому оказали медицинскую помощь на месте. Остальные пассажиры вышли из автобуса сами. Причины аварии неизвестны.

«Все они иностранцы, в основном украинцы», - рассказал сержант полиции города Згеж Роберт Боровский.

Напомним, что во Львове участник ДТП ранил ножом в живот патрульную – полиции пришлось стрелять.