В Луцке на концерте мужчина поджег себя, когда его пыталась задержать полиция

В воскресенье, 13 мая, во время праздничного концерта ко Дню матери в Луцке неизвестный мужчина совершил самоподжог.

Об этом сообщает местное издание «Волинь24».

По словам очевидцев, не молодой мужчина сильно дебоширил из-за чего ведущим концерта пришлось обратиться за помощью к полиции. Когда правоохранители попытались пообщаться с ним, мужчина вылил на себя из бутылки легковоспламеняющееся вещество и поджег зажигалкой.

Потушить огонь удалось быстро, однако мужчину с ожогами забрала скорая.

Напомним, в Днепропетровской области 11-летний мальчик поджег себя ради видеоролика для Интернета.