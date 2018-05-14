В Киеве пьяный водитель врезался в здание торгового центра и сбежал, бросив пострадавшую жену и детей

В понедельник, 14 мая, на Днепровской набережной в Киеве мужчина за рулем «Toyota FJ» врезался в здание пиццерии Positano (ТЦ Silver Breeze).

Об этом сообщает Информатор.

На момент ДТП, кроме самого водителя, в автомобиле находились также его жена и двое маленьких детей.

При этом отмечается, что сам виновник аварии с места происшествия сбежал, оставив своих родных в разбитой машине.

«Пострадавшие остались в машине, их госпитализировали с травмами и ушибами. По словам супруги водителя, мужчина был пьян. Его личность установлена. Сбежавшего разыскивают правоохранители», - говорится в сообщении.

Напомним, в Николаеве пьяный водитель на «Mazda» сбил пешехода и врезался в дерево, скрываясь с места аварии.