На границе с Газой произошли столкновения - более 30 погибших

На границе Израиля и сектора Газа произошли столкновения, в результате которые погибли 37 человек.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителей палестинской здравоохранительной системы.

При этом отмечается, что число пострадавших на данное время составляет около 1300 человек.

Также сообщается, что во время протестов палестинцев, активизировавшихся на фоне открытия в Иерусалиме посольства США, погибли 16 человек.

В свою очередь ЦАХАЛ заявляет, что израильские военные открывают огонь по террористам, которые под прикрытием протестов пытаются взорвать ограждения и прорвать границу.

A short while ago, 3 terrorists attempted to place an explosive device near the security fence in Rafah, under the cover of violent riots. In response, the IDF fired at the terrorists, who were killed pic.twitter.com/LFRRyfHDzl — IDF (@IDFSpokesperson) 14 мая 2018 г.

Напомним, что в городе Сурабая (Инонезия) 12 мая произошла атака террористов-смертников на три католические церкви, в результате которой пострадал по меньшей мере 41 человек, 11 погибли.