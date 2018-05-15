На границе с Газой произошли столкновения - более 30 погибших

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 4 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(2)   

На границе Израиля и сектора Газа произошли столкновения, в результате которые погибли 37 человек.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителей палестинской здравоохранительной системы.

При этом отмечается, что число пострадавших на данное время составляет около 1300 человек.

Также сообщается, что во время протестов палестинцев, активизировавшихся на фоне открытия в Иерусалиме посольства США, погибли 16 человек.

В свою очередь ЦАХАЛ заявляет, что израильские военные открывают огонь по террористам, которые под прикрытием протестов пытаются взорвать ограждения и прорвать границу.

Напомним, что в городе Сурабая (Инонезия) 12 мая произошла атака террористов-смертников на три католические церкви, в результате которой пострадал по меньшей мере 41 человек, 11 погибли.

Виолетта Чех

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия