В Николаеве развозчик мороженого сбил пенсионера на мопеде

В Николаеве во вторник утром, 15 мая, в районе пересечения улиц Севастопольской и 9-й Слободской водитель грузовикв «Mercedes-Benz» сбил пенсионера на мопеде.

Об этом сообщают очевидцы происшествия на Viber-канале «ДТП и дороги Николаева».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель мопеда пенсионного возраста. От удара и падения у него ушибы.

Пострадавшего госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи для диагностики возможных повреждений.

На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции.