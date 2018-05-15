На Ровенщине СБУ задержала мужчину, который подготавливал диверсию на стратегическом объекте в области

Правоохранители поймали в Ровенской области местного жителя, который планировал устроить взрыв возле одного из стратегических объектов региона.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

«Мужчина записал и передал свое видеообращение главарям террористической организации «ДНР» с предложением совершить на территории Ровенской области диверсионные действия с целью дестабилизации ситуации в регионе. Благодаря своевременным принятым мерам правоохранителей 10.05.2018 удалось предотвратить взрыв возле одного из стратегических объектов области, который мужчина планировал совершить с помощью взрывчатки», - говорится в сообщении.

В этот же день он был задержан сотрудниками управления Службы безопасности Украины в Ровенской области. Мужчине сообщено о подозрении по ст.ст.111, 113 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, диверсия), он арестован.

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее СБУ разоблачила подполковника армии РФ, готовящего боевиков «Вагнера» для терактов в Украине.