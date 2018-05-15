«Все могло закончиться хуже»: в Киеве подросток спас жителей многоэтажки, предупредив их о пожаре

В Киеве 15-летний подросток Андрей Буртовой спас жителей горящего дома, рискуя своей жизнью.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Все могло закончиться хуже, если бы не парень, который, не обращая внимания на сильное задымление в подъезде, самостоятельно пробежал по этажам дома и стучал в каждую дверь, чтобы предупредить жителей про пожар. После того, как неизвестный вывел людей на улицу, он просто пошел домой», — сказано в сообщении.

Известно, что первоначально квартира загорелась на пятом этаже дома по проспекту Комарова 14. Огонь быстро распространился по крыше, но жильцы даже и не догадались бы о возгорании, если бы не предупредивший их подросток.

«Прибежав в подъезд, я понял, что большинство жителей не знает о пожаре, поэтому решил их предупредить. Внутри подъезда было много дыма, особенно на пятом этаже. Закрывая лицо, я начал стучать в каждые двери и рассказывать людям про огонь. Страшно не было, думал только, чтобы быстрее оповестить людей. Убедившись, что сделал все возможное и жители вышли на улицу, я пошел домой. Благодарности не ожидал. Все здоровы и счастливы — это главное», — рассказал сам Андрей Буртовой о своем поступке.

Известно, что когда на место прибыл экипаж спасательной службы все жильцы дома уже находились в безопасности на улице.

Напомним, 13-летний школьник вынес 15 спящих детей во время пожара в лагере в Одессе.