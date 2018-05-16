На Николаевщине водитель вылетел с дороги и перевернулся у забора дома – его пришлось вырезать из автомобиля

В Баштанке во вторник, 15 мая, водитель «BMW» слетел с дороги, перевернулся и оказался зажатым деталями кузова.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о происшествии на улице Театральная в Баштанке поступило спасателям в 07:35.

«Легковой автомобиль «BMW» двигаясь по автодороге совершил переворачивание у забора частного домовладения. В результате ДТП водитель 1977 года рождения оказался заблокированным изуродованными элементами автомобиля. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали его и передали работникам скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в хирургическое отделение Баштанской центральной районной больницы. Для выяснения обстоятельств на месте работали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в Киеве пьяный водитель врезался в здание торгового центра и сбежал, бросив пострадавшую жену и детей.