«Приходите, когда починят»: Жительница Николаева посетовала, что её сестра с инвалидностью не смогла посетить кинотеатр из-за неработающего лифта

Жительница Николаева возмутилась тем, что в николаевском ТРЦ «City Center» нет надлежащих условий для людей с инвалидностью.

Своё возмущение она высказала на своей странице в Facebook.

По её словам, она хотела сходить в кино вместе со своей сестрой, которая передвигается с помощью инвалидной коляской, однако не смогла.

«Сегодня с сестрой решила сходить в кино, но выяснила, что если ты инвалид-колясочник, то кино тебе не светит! В Сити-центре есть два лифта - один большой, но он не работает; а второй - маленький, но в нем есть одна маленькая деталь, которая мешает проходу коляски. Эту деталь администрация не считает нужным убрать», - написала она.

Также девушка отметила, что администрация ТРЦ заявила, что ничем не может помочь и предложила прийти, когда лифт заработает.

Редакция попыталась связаться с администрацией «City Center», однако по номеру, указанному в разделе контактов, никто не отвечает.

Напомним, что в июне 2016 года городской голова Николаева Александр Сенкевич принял участие в акции «Николаев – за безбарьерность», в рамках которой сел в инвалидную коляску и проехал на ней по улице Соборной (Советская), чтобы проверить, доступна ли она для людей с ограниченными возможностями. Тогда он сказал, что инфраструктура города не приспособлена к тому, чтобы люди в колясках могли перемещаться по нему в комфорте.

Также ранее в Николаеве показали состояние пожарной безопасности в ТРЦ «City Center».