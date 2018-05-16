В Николаеве жители одного из домов сорвали стройку МАФа

В среду 16 мая на проспекте Центральном 162 жильцы домов воспрепятствовали незаконному возведению МАФа на газоне.

Об этом с места событий передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам жильцов, в 10 утра на тротуаре проспекта Центрального недалеко от улицы 3-й Слободской припарковался грузовой автомобиль с некими строительными конструкциями. В скором времени рабочие начали вбивать колья в газон на придомовой территории для дальнейшего монтажа конструкций.

В это время пенсионерка, которая заметила происходящее, начала собирать жильцов и позвонила депутату николаевского горсовета от «Оппоблока» Олегу Солтысу, который живет в соседнем доме.

Олег Солтыс

Собравшиеся жильцы препятствовали возведению МАФа и требовали у рабочих показать разрешение на проведение работ. Олег Солтыс рассказал, что предъявленные застройщиком документы у него вызывают большие сомнения, а работами занимается компания «Николаев-облтранс».

Отметим, что учредителем компании «Николаев-облтранс» является экс-помощник вице-мэра по вопросам энергоэффективности, а в прошлом депутата горсовета Александра Омельчука Алексей Цесарук.

Жильцы собственноручно демонтировали установленные конструкции и вызвали полицию. По их словам, сотрудников патрульной полиции удовлетворил тот документ, который им предъявили рабочие и в дальнейшем не препятствовали возведению МАФа.

Демонтированные конструкции

- Благодаря активности жителей дома, все это было демонтировано, сломано, и аккуратно сложено на кучку, чтобы собственники этого металла забрали его, - говорит Олег Солтыс.

Депутат также отметил, что прибывшая на место полиция не предпринимала никаких действий.

- Скажу сразу, я не знаю для чего их берут на работу. Они реальные бездельники... Я вызвал следственно-оперативную группу, жду уже час. Приехал наряд полиции который содействовал застройщику, - настаивает Олег Солтыс.

Жильцы составили заявление в полицию, а в скором времени грузовой автомобиль застройщика вернулся на место событий и увез демонтированные металлические конструкции.

Автомобиль увозит демонтированные жильцами конструкции

Территория, где собирались возвести МАФ Жильцы

Напомним, что в центре Николаева на месте, где недавно демонтировали пристройку, без документов установили сооружение.