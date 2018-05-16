В Вознесенске на рынке горел торговый киоск – пожарные остановили распространение огня

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В Вознесенске во вторник, 15 мая,  горел торговый киоск на улице Центральной.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило на линию «101» в 14:30. По прибытию пожарные выяснили, что горит перекрытие и роллет киоска, в котором хранились промышленные товары. При этом огонь успел перекинуться на два рядом пристроенных.

Спасателям удалось быстро укротить пламя и не допустить полного уничтожения киосков. В 14:38 пожар локализовали,  а в 14:55 - ликвидировали на площади 8 квадратных метров. Причина возгорания еще устанавливается.

К тушению привлекли девять человек личного состава и две единицы техники. Дополнительно на месте работали рабочие Вознесенского филиала ОАО «Николаевоблэнерго» и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в Николаеве возле рынка «Колос» горели мусорные контейнеры.

Тарас Леонтян

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