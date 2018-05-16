В Николаеве задержали офицера полиции, который организовал ограбление квартиры родственницы

В Николаеве в среду, 16 мая, задержали офицера полиции, который организовал кражу из жилья совей родственницы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Задержание капитана полиции, - инспектора сектора реагирования патрульной полиции Николаевского отделения полиции возле одного из домов в Заводском районе города проводили сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины и Следственного управлением ГУ Нацполиции в Николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Задержанный полицейский заказал и организовал кражу. Его задержали сразу после распределения похищенного имущества – около 34 тысяч гривен и золотые изделия.

В ближайшее время фигуранту будет сообщено о подозрении по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража») и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, на Киевщине задержали банду похитителей людей, в которую входили действующие полицейские.