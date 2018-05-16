В Киеве из-за застройки зеленой зоны националисты устроили драку с полицией, есть пострадавшие

В Киеве, 16 мая, на Осокорках произошла массовая драка из-за стройки на территории «Экопарка-Осокорки», в результате которой есть пострадавшие.

Соответствующее видео у себя на странице в Facebook выложил глава гражданского корпуса столичного «Азова» Сергей Филимонов.

По словам Филимонова, местные жители при поддержке «Азова» попытались заблокировать строительную технику. Так, драка произошла между представителями «Национального корпуса», «Национальных дружин», местной общины Дарницкого района и «титушками». На место происшествия прибыли несколько нарядов полиции, которые пытались разрешить конфликт. В драке травмы получили несколько человек. Как известно, конфликт связан со строительством ЖК «Патриотика на озерах» на территории «Эко-парка».





В свою очередь, в комментарии InfoResist Филимонов объяснил, что попытки нелегальной застройки озер, несмотря на запрет властей, продолжаются уже больше года.

«Есть детальный план застройки, по которому они имеют право строить только после того, как сделают ещё один дополнительный мост через Днепр. Сейчас есть документы, полная документация у местных жителей, что эта застройка незаконная и что на этой застройке не могут проводиться какие-либо работы», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Киеве на автостоянке в ходе проверки произошли столкновения со стрельбой – ранен сотрудник СБУ. Также под Киевом праворадикалы с боем прорвали блокпост полиции, есть пострадавшие.