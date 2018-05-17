В Николаеве полиция оцепила квартал из-за подозрительной коробки – позже в ней обнаружили протухшее мясо

В четверг, 17 мая, в Николаеве на улице Потемкинская в районе улицы Соборная возле трамвайной остановки прохожие обнаружили подозрительную коробку.

На месте происшествия побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, на место происшествия прибыла патрульная полиция и оцепила периметр, остановив при этом движение трамваев и автомобилей по улице Потемкинская. Также на место вызова приехали сотрудники ГСЧС и взрывотехники.

В результате осмотра взрывотехники никаких взрывоопасных веществ не обнаружили. В коробке оказалось протухшее мясо. На месте происшествия работают следователи полиции центрального отдела.

Напомним, ранее неизвестные ночью в Николаеве оставили на дороге чемодан с надписью «РФ» – горожане вызвали полицию.