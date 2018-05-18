В военном городке на Львовщине застрелился начальник караула

17 мая на территории одного из военных городков Львовщины в караульном помещении обнаружили тело начальника караула с двумя огнестрельными ранениями – в области головы и груди.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

Отмечается, что на место происшествия выехали следственно-оперативная группа Следственного управления ГУ Нацполиции во Львовской области, прокуроры военной прокуратуры Львовского гарнизона и военнослужащие Западного территориального управления военной службы правопорядка.

В настоящее время проводится комплекс следственных розыскных действий по установлению обстоятельств происшествия и возможных причастных лиц к совершению этого преступления.



Напомним, что в апреле на Донбассе застрелился военнослужащий ВСУ.