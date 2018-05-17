В Черкассах на группу школьников упало дерево, пострадали четверо детей

В Черкассах сегодня, 17 мая 2018 года, на группу школьников упало дерево, в результате происшествия четверо детей госпитализированы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

«Сегодня по улице Леси Украинки в городе Черкассы на группу детей, учеников второго класса одной из местных школ, которые возвращались с экскурсии, упало дерево. В результате происшествия телесные повреждения получили четыре ребенка. Детей доставили в больницу, где им оказывается медицинская помощь, погибших нет», - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас на месте происшествия работают правоохранители, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 8 мая в 9:13 на территории общеобразовательной школы № 8 города Черкассы во время проведения школьной линейки, на которой находились 424 ученика, почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание. Впоследствии количество обращений за медицинской помощью увеличилось до 53.