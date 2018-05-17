На Николаевщине автомобиль загорелся после столкновения с отбойником – водитель погибла, пассажир ранен

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В Кривоозерском районе в четверг, 17 мая, женщина въехала в отбойник, а ее автомобиль загорелся. В результате этого ДТП женщина погибла, а ее пассажир получил травмы.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Николаевской области.

Водитель «Hyundai Accent» направлялась с Одессы в направлении Киева и на участке автодороги «Киев - Одесса» потеряла управление над автомобилем и въехала в ограждение. Женщина умерла на месте происшествия от полученных травм. Пассажира «Hyundai» медики госпитализировали в больницу.

Напомним, на Харьковщине легковушка врезалась в фуру и загорелась - погибли четыре человека.

Тарас Леонтян

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