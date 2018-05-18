На Гавайях активный вулкан выбросил столб пепла и дыма высотой в 9 км

Проснувшийся на Гавайских островах вулкан Килауэа выбросил в небо столб пепла и дыма высотой около 9 км (30 тыс футов).

Об этом сообщает AP.

«Геофизик из Геологической службы США Майк Поланд подтвердил взрыв в четверг», — говорится в сообщении.

К востоку от кратера появились более 12 трещина, из которых вырываются лава и газ. Из восточного района Пуны эвакуированы около двух тысяч жителей, к эвакуации готовят район Кау.

Лава уже уничтожила 26 домов и 10 других сооружений.

Напомним, ранее были зафиксированы выбросы пепла вулканом Килауэа. Геологическая служба США сообщила и о землетрясении магнитудой 6,9 на острове Гавайи. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тыс. человек.

Вулкан Килауэа (высота 1247 м) находится в Национальном парке вулканов Гавайских островов. Это самый молодой наземный вулкан на Гавайях и самый активный в мире. В результате извержения 1924 года погиб один человек, камни, пепел и пыль поднимались в воздух 17 дней.