«Это поджог»: На Кинбурнской косе сгорел деревянный дом депутата Николаевского горсовета Дюмина

В четверг, 17 мая в селе Покровское в Очаковском районе сгорел одноэтажный жилой деревянный дом.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Информация о пожаре на улице Рейдовской поступила около 22:30. На месте работали сотрудники Очаковского лесоохотничьего хозяйства на трех автоцистернах и тракторе с пожарным модулем добровольной пожарной дружины национального природного парка «Белобережье Святослава».

Всего привлекалось четыре единицы техники и восемь человек. Пожар на площади 160 метров квадратных совместными силами локализовали в 23:30 и в 00:25 ликвидировали. Также удалось не допустить распространение огня на рядом стоящие здания.

Отмечается, что подразделения ГСЧС к тушению не привлекались. Причина пожара устанавливается.

По информации «Преступности.НЕТ» владельцем домика является депутат Николаевского горсовета Анатолий Дюмин. Сам депутат в комментарии сообщил, что это поджог.

- Там же перед этим базу подпалили, и у нас подпалили. Это поджог, бросили бутылку и загорелась крыша. Там не один, три домика сгорело. В том году было три или четыре пожара, это было целенаправленно, потом сгорела база, буквально неделю назад, дотла. Благодаря тому, что оперативно помогли национальный парк и люди затушить, так бы сгорело все дотла. Это же частная собственность. Я так много для людей сделал: построил часовню, реставрировал церковь, купил скорую помощь, школу ремонтировал, сколько я сделал для Кинбурнской косы. И это благодарность? - заявил Дюмин.

Также Дюмин просит, чтобы все пожары на Кинбурнской косе расследовались полицией более тщательно.

Стоит отметить, что Анатолий Дюмин в своем блоге ранее писал о частых пожарах на территории Кинбурна.