Во время трагического ДТП на Николаевщине случайный свидетель пытался спасти двух человек из горящего автомобиля

Во время ДТП, которое случилось 17 мая на трассе «Одесса-Киев» в районе поселка Кривое Озеро, свидетель аварии пытался спасти двух пострадавших из горящего автомобиля.

Об этом сообщает издание «Новости-N».

Напомним, что авария случилась, когда автомобиль «Hyundai Accent» врезался в отбойник на разделительной полосе и загорелся. В результате ДТП погибла женщина, которая была за рулем, а пассажир получил травмы.

Видео случившегося снято на регистратор седельного тягача, стоящего у обочины. У автомобиля произошла поломка и водитель ее устранял.

Сначала на видео появляется едущий на высокой скорости «Hyundai». На спуске автомобиль заносит, он врезается в отбойник. Буквально через несколько секунд появляется пламя. Водитель фуры подбегает к горящей легковушке и вытаскивает пассажира, которого относит к обочине. Затем он вытаскивает еще и женщину-водителя, которую уже при помощи других водителей относит на обочину.

Характерно, что первое время пострадавших пытается спасти только один человек, притом, что мимо аварии проезжают десятки различных машин – ни одна из них не останавливается. Только спустя несколько минут останавливаются еще два автомобиля, водители которых также приходят на помощь пострадавшим.