На Николаевщине женщина во время пожара получила ожоги рук и ног

В Николаевской области, в селе Комиссаровка Березанского района 17 мая женщина получила ожоги рук и ног, когда пыталась потушить пожар на территории своего частного дома.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Огонь охватил хозяйственное здание на площади 5 кв.м. Спасатели потушили пожар, а пострадавшую женщину с ожогами I-II степени госпитализировали в Березанскую центральную районную больницу.

Аналогичный пожар хозяйственного здания погасили в Николаеве на улице Софиевской в Центральном районе. Причины обоих возгораний устанавливаются.

Напомним, что ранее в Вознесенске на рынке горел торговый киоск.