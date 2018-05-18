На Херсонщине морпех сбежал из военной части и застрелился

В ночь на пятницу, 18 мая, вооруженный боец 137 отдельного батальона морской пехоты дезертировал из расположения воинской части и застрелился.

Об этом сообщает «Новый Визит».

Инцидент произошел в районе Геническом районе Херсонской области Украины. О пропаже морпеха, который прихватил с собой автомат, стало известно утром. Уже днем сбежавшего бойца искали военные и полиция. Они проверяли автомобили на блокпостах и предупреждали людей об инциденте.

Мертвого дезертира обнаружили в районе села Веснянка неподалеку от блокпоста «Сухая Балка». По предварительно информации, мужчина застрелился.

Уточняется, что погибший родом из Сумской области. Мотивы бойца неизвестны.

Напомним, в зоне проведения ООС погиб матрос 36-й морской пехоты.