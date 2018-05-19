«Не дают мне попасть в храм», - священнослужитель заявил, что церковь Святого Александра Невского в Николаеве захватывают

В субботу, 19 мая, в Николаеве священнослужитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Тарас Глубиш заявил, что в храм пытаются незаконно проникнуть представители УПЦ КП.

Соответствующее видео отец Тарас разместил у себя на странице в Facebook.

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По словам отца Тараса, представители УПЦ КП незаконно выламывают ворота и срезают замки.

- Прицепили свои замки и не дают мне как священнику зайти в храм, - заявил он.

Также отметим, что в пресс-службе управления патрульной полиции в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказали, что на место приехала патрульная полиция, нарушений правопорядка не было. На данный момент там работает следственно-оперативная группа.

Отец Тарас в комментарии Преступности.НЕТ сообщил, что приехав утром на службу увидел как на территории храма начали вырезать замки.

- Я приехал на службу, а они тут проводили эти действия. Я уже проник на территорию храма, но не могу зайти в сам храм. Они проводят замеры с БТИ. Все, что им нужно было провести они провели, чтобы дальше начать делать необходимые документы, пока власть затягивает, - заявил он.





Ранее сообщалось, что в Николаеве произошел церковный конфликт из-за храма Святого Александра Невского. А позже отец Тарас и представители Николаевской епархии УПЦ КП сообщили, что намереваются решать все через суд. Также отец Тарас заявил о давлении со стороны депутата Николаевского горсовета Киселевой.