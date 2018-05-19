В одной из школ Польши распылили неизвестное вещество - эвакуировано около 300 учеников

В пятницу, 18 мая, в городе Вейхерово на севере Польши в связи с распылением в помещении учебного заведения неизвестного вещества из средней школы эвакуировали 325 человек, из них почти 300 детей.

Как сообщает на tvn24.pl, более 30 детей пожаловались на проблемы с дыханием и резь в глазах, а 17 из них попали в больницы Вейхерово, Гдыни и Лемборк.

«После 9:00 мы получили информацию о распылении неизвестного химического субстанции в школе ... общее количество лиц, которых забрали в госпиталь, составляет 17 человек, помощь оказана 35 лицам», – сообщил пресс-секретарь Пожарной службы Вейхерово Мирослав Курас.

На место прибыла специальная группа химически экологического спасения.

По предварительным оценкам полиции, причиной ухудшения состояния здоровья детей было распыление слезоточивого газа в школе. Дирекция школы принял решение о досрочном завершении занятий в школе, в результате чего было эвакуировано более 300 человек.

Напомним, что ранее в Павлограде из-за распыления неизвестного вещества из школы эвакуировали сотни учеников.

Также напомним, что 8 мая в 9:13 на территории общеобразовательной школы № 8 города Черкассы во время проведения школьной линейки, на которой находились 424 ученика, почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание. Впоследствии количество обращений за медицинской помощью увеличилось до 53.