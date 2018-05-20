В результате взрывов на стадионе в Афганистане погибло восемь человек

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В пятницу, 18 мая, на спортивном стадионе афганского города Джелалабад, во время матча по крикету произошла серия взрывов, в результате чего  восемь человек погибли и 43 пострадали.

Об этом передает Reuters.

Как сообщает представитель губернатора провинции Атталла Хогьяни, среди погибших были организатор турнира по крикету и заместитель мэра города Джелалабад. Отметим, что информация о точном количестве жертв и о самом происшествии пока разнится. Так, член провинциального совета Собраб Кадер рассказал, что взрывы были вызваны двумя ракетами, в результате чего по меньшей мере 6 человек погибли и 50 получили ранения.

В свою очередь, боевики «Талибана» отрицают свою причастность к взрывам.

Ранее сообщалось, что в результате двойного теракта в Афганистане погибло одиннадцать студентов и восемь журналистов.

 

Олена Мельниченко

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