В результате взрывов на стадионе в Афганистане погибло восемь человек

В пятницу, 18 мая, на спортивном стадионе афганского города Джелалабад, во время матча по крикету произошла серия взрывов, в результате чего восемь человек погибли и 43 пострадали.



Об этом передает Reuters.

Как сообщает представитель губернатора провинции Атталла Хогьяни, среди погибших были организатор турнира по крикету и заместитель мэра города Джелалабад. Отметим, что информация о точном количестве жертв и о самом происшествии пока разнится. Так, член провинциального совета Собраб Кадер рассказал, что взрывы были вызваны двумя ракетами, в результате чего по меньшей мере 6 человек погибли и 50 получили ранения.



В свою очередь, боевики «Талибана» отрицают свою причастность к взрывам.

Ранее сообщалось, что в результате двойного теракта в Афганистане погибло одиннадцать студентов и восемь журналистов.