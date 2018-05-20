В Запорожье задержали поставщиков оружие на заказ

В пятницу, 18 мая, правоохранители в Запорожье предотвратили деятельность преступной группировки, которая поставляла и сбывала огнестрельное оружие на заказ.

Об этом сообщает отдел-коммуникации нацполиции в Запорожской области.

Так, в ходе проведения 14 одновременных санкционированных обысков, полицейские обнаружили «мастерскую», в которой участники банды занимались ремонтом и переоборудованием огнестрельного оружия для дальнейшей реализации. Правоохранители изъяли оружие и боеприпасы иностранного и отечественного производства, а именно: гранатометы, автоматы Калашникова различных модификаций, пулеметы, пистолеты, штык-ножи, магазины и затворы к АК, а также более тысячи патронов различного калибра.

Отметим, что главным фигурантом оказался ранее судимый житель Запорожской области.

По данному факту открыто уголовное производство части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).На данный момент устанавливают каналы поставки и происхождения оружия.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске полиция обнаружила у отставного прапорщика солидный арсенал оружия, который он вынес из воинской части.