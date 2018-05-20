Взрыв на заводе в США: пострадало 22 человека

В субботу, 19 мая, в В американском городе Пасадена в штате Техас произошел взрыв на заводе «Kuraray America», который специализируется на производстве химволокна и смолы.
Об этом передает «Левый берег».
По версии пожарных, возгорание было вызвано поломкой клапана.
В результате происшествия 22 человека получили ранения - от травм колен до ожогов. Всем оказывают медицинскую помощь. Двоих доставили в госпиталь на вертолетах, их состояние стабильное.
Another tough day in #Southeast #Texas. Fire officials in #Pasadena confirm 20 injuries after explosion at #Kuraray plant this morning. #khou11 (video courtesy Edward Ross) pic.twitter.com/4sWTWK2xuz— Tiffany KHOU 🏴🇺🇸 (@TiffanyKHOU) 19 мая 2018 г.
Напомним, что на Львовщине прогремел взрыв на вагоноремонтном заводе – есть погибший.