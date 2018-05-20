Взрыв на заводе в США: пострадало 22 человека

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В субботу, 19 мая, в В американском городе Пасадена в штате Техас произошел взрыв на заводе «Kuraray America», который специализируется на производстве химволокна и смолы.

Об этом передает «Левый берег».

По версии пожарных, возгорание было вызвано поломкой клапана.

В результате происшествия 22 человека получили ранения - от травм колен до ожогов. Всем оказывают медицинскую помощь. Двоих доставили в госпиталь на вертолетах, их состояние стабильное.

Напомним, что на Львовщине прогремел взрыв на вагоноремонтном заводе – есть погибший.

Євген Трофімов

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