В Черкассах ультрас сорвали футбольный матч, в ответ их избила полиция

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Матч последнего тура первой лиги между «Черкасским Днепром» и «Сумами» был прерван на 54-й минуте из-за беспорядков при счете 2:2.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».

На поле выбежали ультрас черкасской команды, они развернули баннер «Лашкула на трансфер». Президент клуба Владимир Лашкул выставил всех игроков на трансфер и после окончания сезона собирается перевезти клуб в село Заря. Команда по итогу сезона вылетела во вторую лигу.

Беспорядки остановили полицейские, которые оттеснили фанатов с поля. Отметим, что полиция применила силу, избив некоторых болельщиков дубинками.

«В групповом нарушении общественного порядка по данным полиции приняли участие около 200 человек. Организаторов беспорядков задержали», - сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черкасс.

Вместе с тем в социальных сетях распространяется информация, что одним из избитых болельщиков является представитель Нацкорпуса Олег Толмачев, который ранее во время награждения на «Играх непокоренных» отказался пожать руку президенту Украины Петру Порошенко.

Вадим Богданов

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