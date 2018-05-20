В Черкассах ультрас сорвали футбольный матч, в ответ их избила полиция

Матч последнего тура первой лиги между «Черкасским Днепром» и «Сумами» был прерван на 54-й минуте из-за беспорядков при счете 2:2.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».

На поле выбежали ультрас черкасской команды, они развернули баннер «Лашкула на трансфер». Президент клуба Владимир Лашкул выставил всех игроков на трансфер и после окончания сезона собирается перевезти клуб в село Заря. Команда по итогу сезона вылетела во вторую лигу.

Беспорядки остановили полицейские, которые оттеснили фанатов с поля. Отметим, что полиция применила силу, избив некоторых болельщиков дубинками.

«В групповом нарушении общественного порядка по данным полиции приняли участие около 200 человек. Организаторов беспорядков задержали», - сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черкасс.

Вместе с тем в социальных сетях распространяется информация, что одним из избитых болельщиков является представитель Нацкорпуса Олег Толмачев, который ранее во время награждения на «Играх непокоренных» отказался пожать руку президенту Украины Петру Порошенко.