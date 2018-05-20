На трассе между Николаевом и Одессой автомобиль врезался в дерево – пять человек погибли, еще трое получили травмы

В Березанском районе Николаевщины утром 20 мая на трассе М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» попал в ДТП минивэн «Nissan Primastar».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О ДТП на 84-м километре трассы в службу спасения сообщили в 5:14. Автомобиль слетел в кювет и столкнулся с деревом. В машине находилось 8 человек, один пострадавший самостоятельно выбрался из транспортного средства. Еще 2 пострадавших и 5 погибших деблокировали спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования.

Сейчас 3 человека находятся в Березанской центральной районной больнице, где получают медицинскую помощь. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют правоохранительные органы.

«Около 5:10 на автодороге «Николаев-Одесса», вблизи села Красное 47-летний водитель автомобиля «Nissan Primastar», двигаясь в направлении Одессы, по предварительной информации, съехал в кювет и врезался в дерево, отчего транспортное средство опрокинулось».

«В результате ДТП водитель и четверо пассажиров (40, 32, 30, 20 лет) погибли на месте происшествия, еще трое (43, 24 и 17 лет) с телесными повреждениями были доставлены в больницу», - сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Как стало известно «Преступности.НЕТ», автомобиль ехал из Кривого Рога в Одессу, по предварительной информации, пассажиров везли по сервису «Бла-бла-кар».

В машине всего было две девушки и шесть мужчин. Две девушки и трое мужчин от полученных травм скончались на месте. Один парень в тяжелом состоянии доставлен в больницу, второй парень и мужчина получили легкие ушибы тоже находится в больнице.

Напомним, что в Николаеве апелляционный суд за смертельное ДТП добавил экс-полицейскому еще два года тюрьмы.