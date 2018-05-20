В результате крушения авиалайнера на Кубе погибло 110 человек, среди которых 20 священников и 5 детей

В авиакатастрофе на Кубе погибло 110 человек, среди них 20 - священники из евангельской церкви.

Об этом сообщает Страна, ссылаясь на агентство АР.

Напомним, что в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти при взлете упал «Boeing 737» авиакомпании Cubana Airlines.

Выяснилось, что всего на борту находились 113 человек, включая 102 граждан Кубы, трех туристов, двух иностранцев и шесть членов экипажа из Мексики. Также среди жертв крушения было пятеро детей.

По словам министра транспорта Кубы Адель Искьердо Родригеса, в результате крушения самолета около Гаваны погибли 110 человек. Погибшие 20 священников были из Назарянской церкви в восточном регионе. Они провели несколько дней на встрече в столице и возвращалась в свои дома и места религиозной службы в провинции Хольгуин.

Ранее сообщалось, что неподалеку от столицы Алжира упал военный самолет Ил-76, в результате чего погибли от 100 до 200 человек.