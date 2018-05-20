В Николаеве на праздновании Дня Европы полиция не пустила к дипломатам монопикетчика Ильченко

В Николаеве 19 мая во время празднования Дня Европы сотрудники полиции пытались помешать протестующему Анатолию Ильченко, который устроил одиночный пикет с плакатом «Євросоюз – гидота».

Ильченко устроил свою акцию на Соборной площади и намеревался пробраться к сцене со своим плакатом, но ему помешала полиция. После недолгих пререканий конфликт был исчерпан.

Сайт «Новости-N» пишет, что протестующий хотел, чтобы его заметили консулы, принимавшие участие в празднике.

«К Ильченко подошел заместитель начальника ГУНП в Николаевской области Максим Ахрамеев и попросил убрать плакат. Он отказался. Страж порядка попытался увести монопикетчика от ограждения у сцены. Это Ильченко расценил, как нападение, и начал быстро уходить от правоохранителей, требуя оставить его в покое. Монопикетчик даже попытался вызвать наряд патрульной полиции на Ахрамеева, но так никто и не приехал. На время Ильченко «затерялся» в толпе, делая вид, что консулы ему больше не интересны, а его акция завершена», - пишет издание.

Напомним, что в 2017 году полиция задержала николаевского монопикетчика Анатолия Ильченко, который стремился попасть к премьеру Гройсману, но его вывели и попросили пройти в отдел полиции. Отводил в сторону пикетчика Максим Ахрамеев, который тогда был начальником управления патрульной полиции Николаева.