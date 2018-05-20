На Закарпатье в результате оползня грунтовой массив снес два дома

В селе Кольчино Мукачевского района Закарпатской области в воскресенье, 20 мая, в результате сдвига в районе карьера, грунтовым массивом снесло два дома.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Так, около 5:00 оползень полностью разрушил два дома на улице Фридяшевской и повредил ещё один. Никто из жителей домов не пострадал.

Кроме домов пострадало и другое имущество селян, в частности: почвенным массовым снесло несколько электроопор, завалило авто и разрушило другое имущество.

Ранее сообщалось, что в поселке Фонтанка в Одесской области в результате масштабного оползня в пропасть рухнули электрические столбы и дорога.