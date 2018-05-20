Осколочные ранения рук и туловища, ожоги лица: На Луганщине отец и сын пытались сделать из патрона сувенир

В Луганской области двое мужчин попали в больницу с осколочными ранениями и ожогами. Выяснилось, что они пытались сделать сувенир из найденного патрона.

Об этом сообщают в Главном управлении Национальной полиции Украины в Луганской области.

Так, в Сватовский отдел полиции поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним госпитализировали 45-летнего мужчину с осколочными ранениями рук, ног и туловища и его 19-летнего сына с ожогами открытых участков кожи рук, лица, головы и ног.

По их словам, телесные повреждения они получили во время покоса травы на огороде возле своего дома в результате взрыва неустановленного предмета. Однако во время проведения первоочередных следственных действий сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники выяснили, что происшествие случилось в сарае во дворе мужчин.

В итоге старший мужчина сознался, что вместе с сыном пытался сделать сувенир из патрона, который они нашли в городе Сватово после взрывов на складе боеприпасов. По предварительным данным взорвался патрон калибра 7.62 мм.

Отмечается, что факт произошедшего правоохранители зарегистрировали и сейчас проводят необходимые следственные действия.

Напомним, 29 октября на Луганщине в воинской части загорелись склады с боеприпасами, из-за детонации были слышны взрывы. Позже глава Луганской ВГА Георгий Тука сообщил, что к пожару на складах с боеприпасами в Сватово привел выстрел из ракетницы.