В Киеве пьяный мужчина влетел в припаркованные автомобили, повредив девять из них - в его авто нашли патроны

В Киеве в воскресенье, 20 мая, около 04:30 пьяный мужчина за рулём ВАЗ врезался в припаркованные автомобили, повредив девять из них.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Так, тест на драгере показал 1,58 промилле в крови у водителя, также в автомобиле нашли патроны калибра 7,62.

«Началось все, как обычно, с того, что оба навалились вусмерть, а затем один вспомнил о том, что можно нормально покуражиться, покатавшись пьяным дорогам столицы. Второму мозга не хватило сказать, что это не очень хорошая мысля и оба уже мчатся на ВАЗ в поисках приключений для своих пятых точек. Мчались, мчались и домчались на Оболонь, на Героев Сталинграда. Сане казалось, что он очень умелый пилот и умеет очень круто ехать по дворам на высокой скорости. Может оно и так, но где-то не в этом мире. В реальности, эти два пьяных утырка повредили 9 автомобилей», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве двое пьяных мужчин на «KIA» врезались в остановку и спрятались от полиции в кустах.