На Николаевщине на трассе пьяный водитель без прав спровоцировал ДТП и пытался сбежать с места аварии

В воскресенье, 20 мая, на трассе «Киев-Одесса» возле села Кривое Озеро Николаевской области горел автомобиль УАЗ-31512.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 21:35 на линию «101» поступил телефонный звонок о пожаре автомобиля.

По вызову направлено дежурное отделение 18-й ГУ ГСЧС. Выяснилось, что транспортное средство загорелось результате столкновения с автомобилем «Skoda Octavia». До приезда спасателей очевидцы пытались потушить пламя огнетушителем. Пожарные в 21:47 пожар локализировали, в 21:57 – ликвидировали на площади пять квадратных метров.

От ГСЧС работало четыре человека личного состава и одна единица техники.

Как сообщили «Преступности.НЕТ» в отделе коммуникации полиции в Николаевской области, водитель автомобиля УАЗ-31512 ветеринарной службы нарушил ПДД и совершил поворот в неположенном месте, в связи с чем в него врезалась «Skoda Octavia». При этом мужчина, который находился за рулем автомобиля УАЗ-31512, сбежал с места происшествия, однако был пойман сотрудниками Нацполиции. У него были замечены явные признаки алкогольного опьянения, но от освидетельствования он отказался.

Водителю выписали три административных протокола: по части 1 статьи 126 («Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки».), части 4 статьи 122 («Оставление места ДТП») и статьи 124 («Нарушение правил дорожного движения, вызвавшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества»).

Напомним, что в Николаевском районе Николаевской области, на трассе Т-1513 3 мая столкнулись грузовик «DAF», пассажирский автобус «Эталон», следовавший по рейсу «Николаев – Очаков», и микроавтобус с военными. В результате ДТП пострадали 19 человек.