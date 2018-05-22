Потоки лавы на Гавайях достигли Тихого океана

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На Гавайских островах лава извергающегося вулкана Килауэа достигла побережья Тихого океана.

Об этом сообщает Associated Press.

Потоки лавы разлились на расстояние 24 километра к западу от вулкана и достигли южного побережья Большого острова. Попадание лавы в морскую воду вызвало образование токсичного облака.

Местные власти рекомендуют жителям и туристам не приближаться к районам поблизости вулкана.

Ранее сообщалось, что проснувшийся на Гавайских островах вулкан Килауэа выбросил в небо столб пепла и дыма высотой около 9 км.

Виолетта Чех

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