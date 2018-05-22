В Южноукраинске пожарные через окно вытащили спящего мужчину из задымленной квартиры

Иллюстрация из интернета В Южноукраинске в понедельник, 21 мая, спасатели вытащили мужчину из задымленной квартиры.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 19:26 спасателям сообщили, что жители девятиэтажного дома по проспекту Независимости почувствовали запах дыма. Прибывший дежурный караул 25 Государственной пожарно-спасательной части с помощью авто лестницы через окно попал в квартиру на пятом этаже и обнаружил там спящего 76-летнего мужчину.

Его вывели на свежий воздух и выяснили, что на кухне из-за подгорания еды образовалось плотное задымление. Мужчина отказался от госпитализации. Отмечается, что на месте происшествия работало 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области женщина получила ожоги рук и ног, когда пыталась потушить пожар на территории своего частного дома.