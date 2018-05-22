Автомобиль компании, которая обслуживает попавший в ДТП на Николаевщине минивэн, недавно также перевернулся на трассе

Ещё один автомобиль компании, которая обслуживает попавший в ДТП в Березанском районе Николаевщины минивэн «Nissan Primastar», в начале мая перевернулся на трассе.

Об этом сообщает Первый городской.

Напомним, что в Березанском районе Николаевщины утром 20 мая на трассе М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» попал в ДТП минивэн «Nissan Primastar». В машине находилось 8 человек, один пострадавший самостоятельно выбрался из транспортного средства. Еще 2 пострадавших и 5 погибших деблокировали спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования.

Так, 2 мая около 4:30 автобус, который совершал рейс по маршруту Одесса-Кривой Рог, съехал в кювет и перевернулся. Всего в нем находилось шесть пассажиров, у них диагностировали травмы ног, ссадины и ушибы. По их словам, водитель уснул за рулём, а после аварии за ними не прислали дополнительный автобус, поэтому спустя три часа они вызвали себе такси и уехали.

Тогда они заявили, что перевозчиком была фирма «Исток», однако её диспетчеры факт случившегося отрицали. Эта же фирма обслуживала микроавтобус, который попал в ДТП в Березанском районе.

«В билетах пострадавших указано, что перевозчиком является ФОП «Пахнюк О.В.». Кроме того, в проездном документе написано: «пассажир застрахован от несчастных случаев на 102 000 гривен». Согласно реестру Минюста, на Елену Пахнюк зарегистрировано несколько фирм, в том числе женщина является руководителем ООО «Транспортная компания «Исток». В самой организации пассажирских перевозок от комментариев пока что воздержались», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Елена Пахнюк является супругой начальника управления Службы безопасности Украины в Винницкой области Владимира Пахнюка.

Ранее сообщалось, что один из пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на трассе между Николаевом и Одессой находится в тяжелом состоянии в Березанской центральной районной больнице, а еще двоих уже отпустили домой.